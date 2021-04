Raffaella Fico, sensualità a profusione: “Femminilità allo stato puro”- FOTO

Raffaella Fico incanta tutti: la bellezza della showgirl napoletana getta il panico sul web che la ama a dismisura.

Tra le showgirl più belle della televisione italiana c’è lei, Raffaella Fico. La napoletana amatissima dal pubblico è da tanti anni presente in TV; dagli esordi al Grande Fratello la Fico ne ha fatta tanta di strada. Come si vede del resto dal profilo Instagram, arricchito spesso con contenuti suoi inediti che la ritraggono in numerosi shooting fotografici.

Abiti da sogno, trucco e parrucco sempre impeccabili e quel sorriso che ammalia chiunque la guardi. Raffaella Fico di recente ha partecipato al quiz in onda su Rai Due condotto da Simona Ventura (Game of Games) e sottoponendosi a diverse prove dimostrando di essere anche molto simpatica oltre che bellissima.

Spesso impegnata in progetti che la vedono come modella, ogni scatto di Raffaella colleziona larghi consensi. E la sua ultima foto, postata due ore fa è davvero un omaggio alla sua bellezza graffiante.

Raffaella Fico conturbante nel suo ultimo scatto

