“Mai Volgare”, Rocio Li strega tutti. Ma Raoul dov’è? – FOTO

Rocio Muñoz Morales. L’attrice spagnola ha pubblicato il suo primo romanzo. Una donna non solo bellissima, dai mille talenti e dall’eleganza raffinata. Il pubblico apprezza ed esprime il suo consenso attraverso i social

Un posto tutto mio è il titolo del primo romanzo dell’attrice e modella spagnola Rocio Muñoz Morales. Intervistata da Mara Venier a Domenica In pochi giorni fa, aveva dichiarato come il fuoco della scrittura è sempre stato ardente dentro di lei. Ha iniziato la sua carriera studiando giornalismo; poi ha sentito il richiamo della recitazione che è stato decisamente più forte ma, nel suo profondo, il desiderio di esprimere se stessa sotto altre forme d’arte non si è mai spento.

Nasce così il suo libro, un’opera venuta alla luce durante le settimane del primo lockdown, puramente di fantasia ma che nasconde anche tratti autobiografici. Il romanzo, edito da Sonzogno, ha per protagonista una donna, Camila, che parte da Madrid per affrontare una nuova vita in Italia, precisamente in Puglia. Difficile non notare un parallelismo con l’attrice che ha trovato “un posto tutto suo” proprio nel nostro paese.

Rocio Muñoz Morales incantevole su Instagram: i commenti dei fan

