Giallo in un’abitazione: medici del 118 contattano i carabinieri

Un uomo di 65 anni è stato trovato morto all’interno della propria abitazione di Sarno (Salerno): indagano i carabinieri.

Aveva 65 anni ed era di origini ucraine l’uomo trovato morto oggi, mercoledì 28 aprile, all’interno della propria abitazione di Sarno (Salerno). I Carabinieri di Nocera Inferiore sono sopraggiunti sui luoghi a seguito della richiesta di intervento avanzata dai sanitari del 118 i quali hanno notato che sul corpo erano presenti diverse lesioni.

Leggi anche —> Giovane padre scomparso dopo serata con un amico: tragico ritrovamento

Sarno, uomo trovato senza vita nella sua abitazione: indagano i carabinieri

Leggi anche—> Ragazzo ritrovato senza vita nel suo appartamento: disposta l’autopsia

Tragedia in via Lanzara a Sarno, comune in provincia di Salerno. Un uomo è stato rinvenuto privo di vita all’interno della sua abitazione e sul corpo presentava diverse lesioni: la più importante ad una spalla. Un particolare non sfuggito, ovviamente, ai sanitari del 118 recatisi sul luogo per prestargli soccorso, ma che alla fine si sono dovuti arrendere costatandone il decesso. Così l’inquietante circostanza ha spinto i medici a contattare i carabinieri. I militari di stazione a Nocera Inferiore hanno fatto scattare immediatamente le indagini, per verificare se possa essersi trattato di una morte violenta.

Coordinati dal tenente colonnello Rosario Di Gangi, gli inquirenti non escludono alcuna pista, anche quella dell’omicidio. La locale Procura del Tribunale di Nocera a breve potrebbe disporre che sul corpo venga eseguita l’autopsia. Al momento non si ha notizia di eventuali provvedimenti cautelari assunti in ordine al caso.

Nelle ore successive al rinvenimento, i parenti che convivevano con l’uomo sarebbero stati sentiti dalle autorità. Secondo le prime indiscrezioni trapelate, stando a quanto riporta la redazione de Il Mattino, è possibile che il 65enne possa essere stato ucciso al culmine di una violenta lite con i figli. Una versione, attualmente non confermata, che avrebbe fornito proprio la coniuge della vittima.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Si tratta di una morte avvolta dal mistero, gli inquirenti nelle prossime ore cercheranno di far chiarezza sull’accaduto ed eventualmente accertare delle responsabilità in ordine ai fatti.