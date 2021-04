Fidarsi del proprio istinto non porta sempre a risvolti positivi, tranne che per questi segni zodiacali: scopriamo quali sono i più intuitivi di tutti

Avere intuito può essere considerato un vero e proprio dono che non tutti possono dire di avere. Esistono persone in grado di sapere perfettamente come comportarsi e lo fanno fidandosi del proprio istinto che li porta a scegliere sempre la cosa giusta per loro. Fiutare opportunità, capire quando fare un passo indietro o se fidarsi o meno di una persona, avere un quadro completo della situazione prima di tutti gli altri. Caratteristiche davvero importanti che spesso fanno affidamento semplicemente al proprio intuito. In particolare secondo gli astrologi questo potrebbe avere a che fare anche con i segni zodiacali di ognuno di noi. Scopriamo quali di loro vengono indicati come i più intuitivi di tutti e perché.

I segni zodiacali più intuitivi

Tra i segni zodiacali più intuitivi troviamo il Toro che sembra avere un talento particolare quando si tratta di fiutare un problema, soprattutto quando quel problema riguarda un’altra persona e non lui in modo diretto. Quando si trova al centro di una questione perde infatti parzialmente la sua lucidità, cosa che non accade invece quando è lui a dover analizzare questioni altrui. Il suo intuito in questo è infallibile e riesce a cogliere il malessere di una persona ancor prima che questa decida di esporlo apertamente.

Poi c’è il Cancro, tra i più intuitivi in assoluto. È come se sapesse sempre prima degli altri cosa accadrà e come, riuscendo così a non farsi mai trovare impreparato. Questo succede perché analizza costantemente tutto ciò che lo circonda, non lasciandosi scappare nemmeno un dettaglio. Non è un caso che le persone attorno a lui cerchino sempre di sapere la sua opinione chiedendoli consigli su come affrontare anche le situazioni più complesse.

Tutt’altro discorso per il Capricorno che spesso finge di non sapere quando in realtà il più delle volte arriva prima degli altri su determinate questioni. Cercando di non mostrare quanto il suo intuito sia effettivamente infallibile ha la possibilità di essere sempre un passo avanti, ottenendo così dei veri e propri vantaggi.

Infine ci sono i Pesci che seppur visti come un segno distaccato dalla realtà, sempre immerso nel proprio mondo, sfrutta la propria empatia e sensibilità per captare ogni tipo di energia. Questo gli permette di capire molto bene le persone e di avere chiaro cosa stia accadendo anche quando le cose non vengono immediatamente rivelate.