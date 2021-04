Un nuovo scatto social per l’influencer Giulietta Cavaglia che si mostra per le vie del centro in tailleur lilla e capelli in piega. Bellissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GC 💃🏻 gιυℓιєттα ¢αναgℓια (@giuliettacavaglia)

L’ex corteggiatrice e tronista di “Uomini e Donne” Giulia Cavaglia sta vivendo un periodo d’oro della sua vita dopo aver trovato l’amore. Dopo la fine della storia con Francesco Sole, oggi lei sta insieme a Federico Chimirri un bravissimo dj con cui ha già intrapreso una convivenza stabile.

Anche Federico è stato corteggiatore a date time di Canale Cinque da Nilufar Addati e anche Sara Affi Fella ma poi l’amore con Giulietta ha preso il sopravvento e i due ora sono una coppia meravigliosa che ama condividere sui social la propria vita sentimentale e lavorativa.

Giulietta Cavaglia, tailleur lilla ed è subito effetto principessa

