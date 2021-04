“Spettacolo”, Karina Cascella in intimo manda in tilt il web – FOTO

Karina Cascella, lo scatto in intimo lascia attoniti i fan su Instagram, strepitosa forma fisica: “Spettacolo”

In molti la amano, qualcuno la critica, ma tutti la conoscono: Karina Cascella è la personalità più forte tra gli opinionisti della televisione. Decisa, passionale, autentica, negli anni ha sempre dimostrato di dichiarare il suo pensiero senza filtri, mostrandosi sempre nella sua verità, e non per avere un ritorno in termini di notorietà.

Infatti ultimamente si è posta distante dai riflettori, decidendo di allontanarsi dagli studi televisivi, per sperimentare nuovi progetti. Nel frattempo si dedica al nuovo ristorante argentino “Matambre“, e ai social, dove non ha niente da invidiare alle influencer più seguite.

Proprio su Instagram ne ha dato esempio con l’ultimo scatto postato che ha infiammato il web, conquistando subito migliaia di like.

Karina Cascella, esplosione di sensualità

Karina Cascella ha lasciato attoniti i fan in un’esplosione di sensualità con l’ultimo scatto postato su Instagram. Bellezza magnetica, ha offerto l’inconfondibile carisma in dono al suo milione di followers.

La foto è essenza di seduzione, e rappresenta la perfezione in termini di estetica. I capelli leggermente arruffati le incorniciano lo sguardo di ghiaccio, mai così intenso, mentre sfoggia l’intimo firmato che non contiene le sue curve procaci.

In forma fisica strepitosa, l’opinionista è pronta per dare sfoggio della sua prorompente silhouette nel corso dell’imminente estate. Con tale dimostrazione, conquista un fiume di commenti dagli utenti, che non resistono davanti al suo fascino: “Che donna stupenda”, “Sempre al TOP”, “Spettacolo”.

Tripudio di like, e ancora una volta si riconferma regina dei social, mandando in tilt il web.