Scollatura da sogno per la meravigliosa Eleonora Incardona nella serata i ieri. Parlano i fan: “sei uno spettacolo da Serie A”.

La sicula ex cognatina della conduttrice sportiva, Diletta Leotta, a cui pare debba, almeno in principio, la sua attuale notorietà nel mondo dello spettacolo, la bellissima Eleonora Incardona, ha stupito i suoi ammiratori. Classe 1991 e con un modo di fare spettacolo che appare adeguatamente disarmante, Eleonora continua a farsi naturalmente ed autonomamente strada nei vari palinsesti televisivi. Adesso, inoltre, è giusto il momento della sua attesa presenza in onda su Canale 60.

Il contenuto ha fatto il suo coming out in rete qualche ora fa. E pare che abbia gioiosamente rapito l’attenzione di tutti coloro che, fino a questo momento, hanno avuto la fortuna di poterlo ammirare. Scopriamo adesso tutti i dettagli sul nascente e peculiare astro femminile, ora nel ruolo di ottima rappresentanza, della Serie A.

Eleonora Incardona, “spettacolo della natura”: nella scollatura ben adornata