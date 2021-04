“Splendida e solare…” la FOTO di Serena Autieri conquista tutti

Serena Autieri in un bellissimo primo piano che lascia di sasso i followers. Per l’attrice un annuncio importante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Autieri (@serena_autieri)

Serena Autieri, l’attrice napoletana non ha certamente bisogno di presentazioni. La lunga carriera alle spalle parla già abbondantemente. La bellissima Serena in ogni post riceve tantissimi like e interazioni, nonostante non sia uno di quei personaggi che pubblica foto e contenuti quotidianamente.

Il segreto della Autieri è la professionalità con cui svolge i ruoli sia in tv che al cinema, corredata dalla presenza fisica notevole. Ma non è questo su cui si poggia la Autieri; tantissimo studio…non solo recitazione ma anche canto. Basta guardare le storie che pubblica per vedere quanta fatica e impegno ci sia dietro ogni progetto lavorativo.

Nel suo ultimo post la Autieri sicuramente ha dato adito a numerosi commenti, il motivo è ben chiaro. Vediamolo insieme.

Serena Autieri alias Miriam, la FOTO incanta tutti

