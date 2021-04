Tina Cipollari torna a Uomini e Donne furiosa: “Oggi faccio un macello”. Dopo quello che è successo nelle ultime settimane, l’opinionista ha litigato nuovamente con Gemma Galgani

Tina Cipollari è stata assente da Uomini e Donne per diverse settimane a causa di impegni con il trasloco. Per questo motivo ogni tanto interveniva soltanto in videochiamata da casa, ma ovviamente le sue liti con Gemma Galgani a distanza non erano le stesse. Oggi che è tornata, ha assistito agli ultimi due appuntamenti della dama torinese. Gemma è uscita prima con Aldo, con cui sta procedendo una conoscenza interessante, ma si è vista anche con Antonio con cui è successo qualcosa di più particolare.

Tina Cipollari ritorna a Uomini e Donne dopo settimane: scoppia la lite con Gemma Galgani

Prima di vedersi, Antonio ci ha tenuto a scriverle un messaggio per dirle che la vedeva soltanto come un’amica e che ci teneva a chiarire questa cosa prima dell’incontro per non darle false illusioni. Gemma ci ha tenuto a sottolineare di non essere stupida e che la loro conoscenza stava proseguendo verso una frequentazione. Tina si è molto arrabbiata, è scattata in piedi urlando: “Oggi faccio un macello” e ha fatto notare una serie di incoerenze da parte della dama. Tina non ha apprezzato neanche il comportamento di Antonio, perché essendo molto giovane e bello, secondo lei è l’ennesimo uomo che ha deciso di passare per Gemma per entrare a far parte del programma.

Antonio ci è rimasto molto male perché Gemma si è rifiutata di vederlo quando le ha scritto quei messaggi, ha reputato la sua una caduta di stile per non essersi presentata alla cena che avevano previsto di fare insieme.