Tommaso Zorzi contro Matteo Salvini, lui risponde: scontro social. Questa mattina l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha parlato un po’ della legge ZAN

Tommaso Zorzi questa mattina è tornato sui social e ha deciso di affrontare subito l’argomento scottante del giorno: DDL Zan. In tanti si stanno esponendo per far sì che la legge contro le discriminazioni venga approvata, ma purtroppo ci sono ancora tanti del mondo della politica che remano contro questa legge e rendono questa battaglia complicata. Nonostante questo sono in tanti che stanno facendo rumore e siamo fiduciosi che la legge verrà approvata: nell’attesa, bisogna continuare a parlarne e a fare rumore, per far sì che le voci di tutti vengano ascoltate e prese in considerazione.

Tommaso Zorzi contro Matteo Salvini: “Tutto questo per una petizione?”

“E nel frattempo quell’altro là festeggia perché c’ha 100mila firme sulla sua petizione di m***a del coprifuoco. 100mila firme sono niente, le mie storie fanno 100mila storie in venti minuti, non è niente. Questa è una disfatta, è una tragedia” ha esordito così Tommaso Zorzi nelle sue storie di Instagram, per poi lanciare una stupida petizione per dimostrare che 100mila firme si collezionano facilmente in pochi minuti. Salvini ha risposto pubblicamente alle storie rigirando un po’ la frittata, e accusando di essere stato irrispettoso verso i migliaia di italiani che vogliono tornare a lavorare e che sono meno fortunati di lui.

A questa accusa, Tommaso ha deciso di non tacere: ha sottolineato che il suo concetto era totalmente diverso da quello che lui ha voluto far passare, e che stava soltanto cercando di fargli capire che delle petizioni online non sono così importanti ed efficaci come sembra.