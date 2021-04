Claudia Ruggeri non ha rivali. Da Avanti un altro sconvolge i social con il suo outfit: un fisico eccezionale e delle forme conturbanti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Tutti la conoscono come Miss Claudia anche se nei nella vita è solo Claudia Ruggeri. Parliamo della bella cognata di Paolo Bonolis che ogni sera vediamo ad Avanti un altro a capo del salottino. Lei è una dei personaggi più longevi del quiz di canale 5 oltre che delle più acclamate. Ogni sera al suo ingesso in studio gli ormoni volano a mille e c’è sempre un’ovazione per lei.

Nel game show del Biscione Claudia ha anche trovato una bella amicizia. In una intervista a Di Più Tv ha raccontato di essere molto legata alla ‘Regina del web’, l’ex ‘bonas’ Laura Cremaschi. Entrambe, tra le altre cose, hanno deciso di riprendere gli studi. Le due bellezze di Avanti un altro si sono iscritte alla facoltà di psicologia. Entrambe dopo gli studi superiori si erano dedicate al lavoro.

La Ruggeri all’età di 16 anni lavorava già come modella e anche la Cremaschi ha iniziato molto presto nel mondo dello spettacolo. Ecco che hanno messo da parte gli studi e ora che sono più mature hanno deciso di investire sulla loro cultura per ampliare le loro conoscenze.

LEGGI ANCHE –> “Sei una favola”, Giulia Sol e il sorriso più bello del web e che scollatura – FOTO

Claudia Ruggeri le batte tutti: lei è divina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

LEGGI ANCHE –> Anna Tatangelo la confessione: “si mi ha aiutata tanto in questo momento” – FOTO

Una scelta molto saggia quella che Claudia Ruggeri ha fatto investendo sul suo futuro. Non è da tutti farlo. Del resto lei ormai la fama ce l’ha e non ne avrebbe nemmeno poi tanto bisogno. Oltre che in tv è seguitissima sui social. Su Instagram è seguita da più di un milione di follower e ogni sua foto è una vera ovazione. Scatti della sua quotidianità come anche direttamente da Avanti un altro.

Ieri sera ha voluto augurare buona serata con l’outfit che indossava nella puntata del preserale di Canale 5 e l’esito è stato strepitoso. Un abito color cipria e una scollatura da perdere la testa. Fascia nera in vita che richiama il reggiseno che esce tutto di fuori insieme al suo decolleté abbondante.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

I fan sono in subbuglio, le tributano ogni tipo di complimento definendola divina e soprattutto una “bomba sexy”. Miss Claudia fa girare la testa a tutti e batte le sue colleghe. Il fisico più bello e prosperoso è senza dubbio il suo.