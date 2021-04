“L’ho mollata io” a Uomini e Donne la sconvolgente verità

Lontani dalle telecamere è finita la storia d’amore tra una delle coppie più amate del talk show condotto da Maria De Filippi. Ecco svelati i motivi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da claudio (@claudio__cervoni__official)

Uomini e donne è uno dei programmi più amati dal pubblico da oltre vent’anni e tantissime sono state le coppie che hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori, sia per quanto riguarda la versione over sia quella dei giovani.

Per quanto riguarda il Trono Over una delle dame e dei cavalieri che sono usciti dal programma come coppia sono stati Sabina e Claudio.

Sembrava una storia a lieto fine ma non è andata proprio così e spente le telecamere i due si sono lasciati.

Ecco spiegati i motivi.

LEGGI ANCHE —-> Angelo Pintus, quando ha commosso tutti con la proposta di matrimonio in pubblico – VIDEO

Amore al capolinea: tutti i motivi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da claudio (@claudio__cervoni__official)

LEGGI ANCHE —> Can Yaman-Diletta Leotta, doccia gelata per l’attore: novità eclatanti

A prendere la decisione di questa separazione è stato Claudio e spiega i motivi durante un’intervista a Piùdonna, con un po’ di amaro in bocca.

“Io non dimenticherò mai i moneti passati insieme a Sabina, ma lei aveva delle paure, soprattutto della mia partenza e pensava che questa ci avrebbe allontanati”.

Sarebbe stata la forte gelosia della dama ad aver portato all’esasperazione il cavaliere del Trono Over.

“Ho percepito la gelosia da parte sua. Io non mi sono mai arrabbiato per i messaggi che lei riceve dai suoi follower, non le ho mai rotto le scatole. Lei invece era molto gelosa, anche se mi arrivava una mail provava a controllare il telefono. Era pesante, si ammutoliva per niente“.

Tuttavia, Claudio ci ha tenuto a precisare che la loro storia finché è durata è stata vera e bella ma le persone al di fuori del programma si conoscono realmente per quello che sono e alcuni lati del carattere di Sabina non erano compatibili con Claudio.

Nonostante la mancanza che prova il cavaliere e nonostante il dispiacere della fine della loro relazione, sembra che non ci siano possibilità di ripensamenti: “Lei dice di essere così e di non poter cambiare. Ma a me le sue sfuriate non piacciono, non riesco a sopportarle e non voglio accettarle”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da claudio (@claudio__cervoni__official)

L’affetto tra Claudio e Sabina rimane: “Le voglio tanto tanto bene e mi manca tanto, però riesco a prendere questo pensiero e cacciarlo via”.