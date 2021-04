Valentina Vignali continua a postare scatti non adatti per i deboli di cuore: la cestista è una bomba esagerata.

Valentina Vignali è sicuramente una delle influencer più seguite in Italia con i suoi 2,3 milioni di followers. La nativa di Rimini non svolge solo questo lavoro professionale, ma è anche una modella di successo, è testimonial di diversi brand di caratura mondiale ed è una cestista professionista.

La Vignali ogni giorno condivide sul web stories al limite del proibito e scatti da fantascienza che lasciano i fans senza parole. La 29enne, poco fa, ha postato in rete una fotografia in cui sfodera in un outfit strepitoso. Le sue gambe decisamente in vista sono da crepacuore.

Valentina Vignali tutta scosciata: outfit pazzesco

