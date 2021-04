“Questa volta hai vinto tu”, la prima FOTO in libertà di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona è finalmente libero, dopo il periodo buio che ha vissuto torna a mangiare e a bere, su Instagram spunta la prima foto

Non è stato facile superare questo periodo, tra le nuove accuse e scioperi vari, Fabrizio Corona ha combattuto per riottenere la libertà e a quanto pare c’è riuscito. Ha vinto lui. Più volte la mamma Gabriella è stata invitata nel salotto televisivo di Barbara D’Urso a parlare di suo figlio, della malattia e del bisogno di uscire da galera per la sua salute. Finalmente quel giorno è arrivato ed oggi il re dei paparazzi è pronto a riprendere in mano la sua vita.

Fabrizio Corona: la FOTO del primo giorno di libertà

“E quindi uscimmo a riveder le stelle” così scrive Fabrizio Corona sui social dove non ha perso occasione di pubblicare la prima foto in libertà. Il re dei paparazzi non ha tempo da perdere e dopo l’ennesimo periodo in carcere, oggi è pronto a tornare a vivere. Si è tagliato i capelli ed è molto dimagrito, è il momento di voltare pagina e cambiare. Riuscirà mai a farlo? Per il momento si gode questa giornata e ringrazia i suoi fan per il sostegno in tutto questo tempo. Loro, insieme a sua mamma, sono sempre stati dalla sua parte. “Questa volta hai vinto tu” commenta un amico sotto al post.

“Non mollare mai, visto quanta gente ti vuole bene?” Aggiunge un fan. E tanti altri incoraggiano Corona a mettere la testa a posto e a cambiare il suo stile di vita. Ma la domanda che molti si fanno è: Il re dei paparazzi potrà mai rinunciare al suo passato e sognare un futuro diverso? Da oggi inizia per lui una nuova sfida da superare.