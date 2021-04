Zenga ha tradito Rosalinda? L’attrice si sfoga sui social: “Non l’ho perdonato”

Trapela la notizia di un presunto tradimento da parte di Andrea Zenga. Rosalinda Cannavò, adirata, si sfoga sui social: “Non l’ho perdonato”

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono una delle coppie recentemente formatesi nella casa del Grande Fratello Vip. I due, amatissimi dai fan, sono al contempo vessati da molti haters, che farebbero di tutto pur di seminare zizzania tra di loro. Negli ultimi tempi, è trapelata la notizia di un presunto tradimento da parte del figlio del portiere Walter.

La voce, diffusa da una pagina Twitter, ha rapidamente fatto il giro del web fino a giungere alle orecchie di Rosalinda, che non l’ha affatto presa bene. Attraverso delle Instagram stories, l’attrice ha voluto chiarire la propria posizione, destando molta preoccupazione nei fan.

Zenga ha tradito Rosalinda? La replica al veleno dell’attrice

Nessun tradimento da parte di Andrea Zenga, o almeno così sostiene la sua fidanzata Rosalinda. L’attrice, attraverso delle stories, ha ribadito di non essere affatto sorpresa dalle voci che corrono in merito alla loro storia: “Ormai sono abituata a leggere di tutto“. A dispetto delle malelingue, l’amore fra i due ex gieffini va avanti, ma non senza qualche scaramuccia che contribuisce a tenere accesa la fiamma della passione.

Quest’oggi, nelle Instagram stories, Rosalinda ha raccontato di un presunto litigio fra lei e Andrea, che si sarebbe comportato male nei suoi confronti. “Che giornatina oggi, sono inc*****a” – ha esordito l’attrice in una compilation di video – “Sto odiando Andrea in maniera incredibile, non l’ho perdonato per quello che mi ha fatto passare“.

I sorrisi dei due hanno tuttavia confermato l’ironia del siparietto messo in scena. Al netto di queste futili liti quotidiane, dunque, il sentimento che li lega è sempre più forte.