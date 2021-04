Barbara D’Urso sui social ha condiviso uno scatto che la ritrae mentre sta cucinando nella sua casa davanti ai fornelli, gli attacchi degli haters però sono numerosi

Per Barbara D’Urso non sembra esserci tregua. Dopo lo smacco della chiusura anticipata di “Live – Non è la D’Urso” per lasciare spazio a Bonolis ed il suo “Avanti un altro”, anche sui social continua ad essere ancora pesantemente criticata.

Poche ora fa su Instagram ha condiviso una foto davanti ai fornelli di casa mentre cucina la zucca, indossa tacchi a spillo vertiginosi ed un abito leopardato molto corto che mostra abbondantemente le cosce ed il lato B. Troppa enfasi per i fan che la seguono da sempre, vediamo quali critiche però le sono state mosse nello specifico.

Barbara D’Urso, competizione aperta in cucina con Mara Venier

