Accadde oggi. Il 29 Aprile è il 119° giorno del calendario gregoriano. Mancano 246 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 29 Aprile è la Giornata mondiale della danza, istituita dal 1982 dall’Unesco. A Israele si celebra la Giornata in memoria della Shoah (anniversario della rivolta del Ghetto di Varsavia). Si ricorda oggi Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, patrona d’Italia e d’Europa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Accadde oggi, 28 Aprile. Esecuzione del duce fascista, Benito Mussolini

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Laurenti (@lucalaurentiofficial)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Accadde oggi, 27 Aprile. Santificazione di Papa Giovanni Paolo II – VIDEO

1429 – Giovanna d’Arco raggiunge Orléans assediata dagli inglesi

1519 – Nasce il pittore Jacopo Robusti, in arte il Tintoretto

1665 – Gian Lorenzo Bernini parte per la Francia per progettare la ristrutturazione del Palazzo del Louvre

1899 – Nasce il pianista jazz Duke Ellington

1901 – Nasce Hirohito, imperatore del Giappone

1906 – Nasce l’imprenditore, fondatore dell’ENI, Enrico Mattei

1945 – Nella Reggia di Caserta, l’armata tedesca si arrende senza condizioni alle forze alleate anglo-americane. I cadaveri di Mussolini e Claretta Petacci vengono appesi per i piedi a Piazzale Loreto nella città di Milano

1945 – Nel bunker sotto la Cancelleria di Berlino Adolf Hitler sposa Eva Braun

1955 – Giovanni Gronchi viene eletto presidente della Repubblica Italiana

1957 – Nasce l’attore inglese, premio Oscar, Daniel Day-Lewis

1958 – Nasce l’attrice americana Michelle Pfeiffer

1961 – Il tenore Luciano Pavarotti debutta nel mondo dell’opera nel ruolo di Rodolfo ne La Bohème, al teatro di Reggio Emilia

1963 – Nasce il musicista, personaggio televisivo Luca Laurenti

Accadde oggi, 29 aprile. I fatti più importanti nella storia

1964 – Nasce la conduttrice televisiva Sveva Sagramola

1969 – Duke Ellington, nel giorno del suo 70° compleanno, riceve la Medaglia presidenziale della libertà

1970 – Nasce l’ex tennista Andre Agassi

1970 – Nasce l’attrice americana Uma Thurman

1973 – La stazione spaziale sovietica Saljut 2 precipita, distruggendosi

1974 – Richard Nixon annuncia la diffusione della trascrizione di nastri registrati in ordine allo Scandalo Watergate

1980 – Muore il regista inglese Alfred Hitchcock

1981 – Nei Paesi Bassi, con un solo voto di scarto, approvata la legge che legalizza l’aborto

1983 – Nasce l’attore spagnolo Jonás Berami

1987 – Nasce la tennista italiana Sara Errani

1990 – In Svizzera le donne continuano a non poter votare nel Canton Appenzello Interno dopo la terza consultazione in 20 anni per cambiare questa regola

2001 – Un gruppo di ricercatori internazionali annuncia la scoperta del “suono” del Big Bang

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uma Thurman (@umathurman)

2005 – Apple Computer inizia la distribuzione del nuovo MacOS: Mac OS X Tiger

2005 – Il cardinale Angelo Sodano eletto Decano del Collegio Cardinalizio

2011 – Il principe William della casata Windsor, secondo in linea di successione per il trono britannico, sposa Kate Middleton

2017 – La Turchia blocca l’accesso a Wikipedia