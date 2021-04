Amici 20, il pianto disperato e inconsolabile di Samuele Barbetta: i dettagli

Amici 20, la crisi di Samuele Barbetta ed il suo pianto disperato proprio a pochi passi dalla finale, difficile confortarlo: l’accaduto

Il talent Amici di Maria De Filippi sta per concludersi, e la finale si avvicina sempre di più. Prevista per sabato 15 maggio, ormai non restano che i più forti, ad un passo dal traguardo.

Ma se da una parte il lungo percorso vissuto all’interno della scuola è fonte di esperienza ma soprattutto orgoglio, dall’altra si fa sempre più sentire il tempo trascorso lontano dagli affetti.

Causa di turbamenti per il ballerino Samuele Barbetta, che nel momento del massimo impegno, subisce il contraccolpo della distanza con la fidanzata.

La crisi lo coglie all’improvviso, compromettendone le capacità artistiche, e finisce così in un pianto disperato inconsolabile.

LEGGI ANCHE —> Amici 2020, Rudy Zerbi commenta la FOTO di Raffaele, i fan lo asfaltano

Samuele Barbetta, il pianto per la fidanzata

LEGGI ANCHE —> Uomini e Donne, cavaliere linciato da Tina: “Vuoi solo sederti al centro”

Lo stress e la distanza dagli affetti hanno provocato una crisi emotiva a Samuele Barbetta proprio verso la fine del percorso ad Amici. La causa scatenante è stata la telefonata con la fidanzata Claudia, dopo la quale è apparso visibilmente turbato.

Il motivo sarebbe una freddezza percepita, che ha gettato l’allievo nello sconforto totale. La mancanza di concentrazione nella danza dovuta alla negatività, ha amplificato il momento di tristezza e neanche il tentativo di consolazione da parte dei compagni è stato utile.

Tuttavia la situazione ha preso una svolta decisiva con il prezioso intervento dell’insegnante Veronica Peparini, che si è accorta dello stato d’animo del suo allievo. Ha subito richiesto un incontro per comprendere meglio le cause del malessere, fino a quando ha intuito si trattassero di “pene d’amore”.

Il ballerino ha così ammesso di avere il timore di perdere la fidanzata, che ha percepito distante nel corso della loro telefonata. L’insegnante lo convince a richiamarla, considerando l’ipotesi che possa soffrire della distanza.

A quel punto tenta di spiegare a Claudia, anch’essa ballerina, che l’allievo rimane concentrato unicamente sulla danza, senza mai perdere di vista la sua essenziale importanza.

Segue il momento toccante in cui si parlano, appianando le tensioni, grazie anche alla dichiarazione d’amore di lei: “A me lui manca molto, e penso che i problemi che ho derivino dalla sua assenza. Mi manca tantissimo parlare con lui dopo essere stati al cinema, o abbracciarlo anche stando semplicemente in silenzio“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Parole che tranquillizzano il ballerino, il quale ricambia l’affetto e il senso di mancanza. La risoluzione della crisi vissuta da Samuele, potrebbe trasformarsi in motivazione per affrontare il serale di sabato 1 maggio.