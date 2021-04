Sui social Aurora Ramazzotti ha condiviso un messaggio di body positive facendo coming out riguardo i problemi di pelle legati all’acne

Aurora Ramazzotti è ormai un volto noto e molto amato dai giovani per la sua voracità e schiettezza nel mettere a nudo molte tematiche spesso scottanti e dolorose. Si fa portavoce di temi che altrimenti sarebbero un tabù per molte persone ma che grazie a lei acquistano una voce fuori dal coro in grado di poter trovare una soluzione.

La giovane è molto attiva sui social dove condivide quotidianamente riflessioni e confessioni sulla sua vita privata. Ieri sera, tramite il suo profilo Instagram, ha fatto una triste confessione su un problema di cui aveva già ampliamente parlato qualche mese fa e con cui convive da tempo, l’acne.

Aurora ha però deciso di lanciare un nuovo messaggio per ribadire la sua situazione: “È quasi un anno da quando ho iniziato il mio percorso per curare l’acne” ha iniziato. “Combattere con la propria pelle è così: ogni tentativo è un terno al lotto e, quando va male, una sconfitta da incassare ed elaborare”.

Aurora Ramazzotti lancia un messaggio sulle imperfezioni: “Imparerete a fregarvene”

La bella influencer non si è limitata a dire questo, il posto, lunghissimo, prosegue spiegando che ha sofferto molto per il suo problema alla pelle tanto da “faticare a guardarsi allo specchio”, adesso invece, nonostante il problema non sia del tutto risolto, grazie all’aiuto di professionisti è riuscita ad apprezzarsi così com’è senza vergogna.

“Ultimamente lo stesso specchio ha perso d’importanza, non ci combatto più, e quando mi ci imbatto non mi sento di festeggiare per i risultati ottenuti perché ho capito che la pelle ci parla”, prosegue. “Basta saperla ascoltare e accettarla per quello che è. E soprattutto, anche se è difficile, non mollare mai il colpo perché un giorno, come me oggi, ti fermerai a pensare al percorso e ti verrà da sorridere”.

Lancia infine un messaggio di speranza a tutti i giovani che la seguono. Un messaggio di accettazione e body positive importante: “Auguro a tutti di trovare una persona che sappia trasmettergli l’amore per la pelle anche quando ci sembra che non ci sia proprio niente da amare…la ringrazierete per avervi insegnato a fregarvene”.