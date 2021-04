Barbara D’Urso, sconvolgente verità: arriva l’annuncio di Mediaset

Le sorprese per Barbara D’Urso non finiscono mai e questa volta Mediaset l’ha fatta grossa, ecco cosa succederà prossimamente

Barbara D’Urso non sta passando un bel momento: gli ascolti dei suoi programmi sono calati notevolmente, Mediaset ha deciso di bloccare la trasmissione Live non è la D’Urso e sono stati fatti tagli agli stipendi degli opinionisti dei salotti televisivi. Brutto colpo per la conduttrice partenopea che non ha mai mancato l’obiettivo nel corso degli anni, su Instagram sono sempre di più quelli che non sono dalla sua parte e non perdono occasione di lasciare commenti negativi sotto alle sue foto.

LEGGI ANCHE>>>Barbara D’Urso e l’invito rifiutato: “Mi ha dato buca”

Barbara D’Urso: un nuovo scenario per Mediaset

LEGGI ANCHE>>>Barbara D’Urso getta la spugna, una donna la blocca: un rullo compressore

Nonostante le varie indiscrezioni e tutte le voci che girano sul suo conto, Barbara D’Urso non molla ed è pronta a continuare il suo lavoro su Canale 5. Anche Mediaset non ha nessuna intenzione di stravolgere lo scenario televisivo e secondo Tvblog, l’azienda avrebbe riconfermato la conduttrice e il suo programma anche per la prossima stagione. Al momento niente è stato ufficializzato né dai piani alti né dalla presentatrice ma ci sono buone probabilità che tutto resti invariato. L’unica cosa che può cambiare è l’organizzazione di Domenica Live, si potrebbe trasformare in un salotto ristretto con meno ospiti al rapporto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Niente e nessuno potrà conquistare il trono della D’Urso che da anni è una colonna portante di Mediaset. Tutti coloro che speravano in un nuovo programma domenicale targato Tommaso Zorzi dovranno aspettare ancora un po’. Il ragazzo ha ancora tanta strada da fare, la gavetta è per tutti anche per lui che sembra nato imparato.