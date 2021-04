Barbara D’Urso e il ricordo con l’amico e regista famoso-FOTO

La D’Urso ha condiviso un ricordo di tanto tempo fa su Instagram, appare abbracciata ad un amico e famoso regista

Barbara D’Urso ha condiviso un ricordo bellissimo insieme all’amico e regista Carlo Verdone. I due erano giovanissimi e abbracciati con dietro una spider rossa. Nella didascalia la conduttrice ha scritto:”Ritratto vintage con spider”. In questo periodo la D’Urso condivide molti ricordi, è malinconica le mancano i bei vecchi tempi. Qualche giorno fa infatti ha ricondiviso una foto che il fratello aveva mostrato, di lei con i suoi bambini. E ancora un’altra foto condivisa settimane fa di lei da giovanissima con i suoi fratelli.

Barbara D’Urso lei risponde alle critiche con i fatti

Nonostante le numerose critiche alla D’Urso in questo periodo, sul fatto che non sta più facendo i numeri di un tempo in televisione e che i suoi show chiudono anticipatamente, lei risponde con i fatti. La D’Urso infatti continua ad avere uno share molto alto con picchi addirittura del 15% la domenica. Infatti lei stessa lo dice in un post:”Grazie perché anche ieri Domenica Live prende la linea al 9% di share e nel corso delle 4 ore di diretta arriva a picchi del 15% con oltre 2 milioni di spettatori! E con oltre 40 minuti di pubblicità totali! Non è facile a fine stagione creare un nuovo appuntamento dopo anni di assenza in quella fascia ma voi ci siete”. Nonostante questi dati riportati dalla D’Urso in molti non credono sia vero che i suoi programmi raggiungano questi livelli di ascolto.

Ad ogni inizio di una nuova puntata di Pomeriggio 5, la D’Urso ringrazia il pubblico che è sempre numeroso a suo dire. O meglio a dire dei dati auditel. Difficile pensare che la conduttrice si possa inventare i numeri, anche perché verrebbe immediatamente smentita. Quindi nonostante la pioggia di critiche e i vari insulti che in quest’ultimo periodo circolano, lei risponde dimostrando i fatti. Le persone continuano a guardare i suoi programmi e sono davvero in tanti. Tuttavia gli haters non cessano lo scontro e ribattono:”Parli di picchi? Di la verità e cioè che hai calato anche rispetto a Domenica scorsa. Ammettere le sconfitte è un atto nobile. Non tirare in ballo la pubblicità”.

“Ma che bugiarda ha fatto il 9% di share”, “La prossima domenica arriverai a 50 minuti di pubblicità napoletano sbruffona”. Insomma gli animi sono accesi anche fin troppo e non si capisce il motivo. Ci sono personaggi che possono piacere o meno ma perché commentare in maniera così ingombrante e offensiva.