Beautiful, anticipazioni puntata 29 aprile: Brooke ha un problema con l’alcool?

Beautiful, anticipazioni 29 aprile: Brooke confessa a Ridge di aver pensato di cominciare a bere per colpa di Thomas.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Katie infrangere la promessa fatta a Sally. Non solo la Logan ha raccontato al marito del loro incontro casuale in ospedale, ma gli ha anche rivelato la diagnosi terminale della stilista. Pur sentendosi in colpa, Katie è convinta che anche Wyatt meriti di sapere ciò che sta passando la sua ex fidanzata e si ripromette di dirglielo appena potrà. Nel frattempo Thomas è sempre più convinto che il suo piano per riconquistare Hope stia funzionando. Proprio per questo ha baciato Zoe di fronte a suo figlio Douglas, dando a tutti l’impressione di averla scelta come madre adottiva di suo figlio.

Beautiful, anticipazioni 29 aprile: Katie avverte Wyatt

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Wyatt verrà a conoscenza del segreto di Sally. Sapendo che le manca ormai poco da vivere, il ragazzo vorrà riavvicinarsi a lei, ma Katie lo metterà in guardia dal farla soffrire ancora una volta. Alla Forrester, invece, Vinny ed Hope esprimeranno tutta la loro disapprovazione circa l’atteggiamento di Thomas. Ad entrambi sembra estremamente prematuro spingere Douglas ad accettare Zoe come sua futura mamma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Brooke si sfogherà con Ridge riguardo la sua frustrazione nei confronti di Thomas. La Logan ammetterà di aver davvero pensato di darsi all’alcool per affrontare la sua difficile situazione familiare. Avendo dei precedenti, tuttavia, ha capito di dover lavorare su se stessa per non ricadere in quel circolo vizioso.