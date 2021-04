E’ una disorientante caccia al tesoro quella di Elisabetta Gregoraci, lei: bellissima anche quando scegliere diventa impossibile.

E’ una vera conquista per il tesoro quella che vede protagonista nella giornata di oggi la soubrette Elisabetta Gregoraci. Nell’ultimo destabilizzante scatto colmo filo all’orlo di estreme golosità, la nota showgirl calabrese non ha davvero potuto fare a meno di batter ciglio. Uno spettacolo, dunque, oltre che avventura davvero irresistibile da tutti i punti di vista.

Delle interessanti sfiziosità, inoltre, che osato concedersi proprio in seguito alla riproposizione di alcuni ricordi ed aneddoti riguardanti la sua ancor fresca partecipazione alla scorsa edizione del “Grande Fratello Vip“.

Leggi anche —>>> Maria Teresa Ruta: l’inedito sul suo senso di colpa al GF VIP

Elisabetta Gregoraci, la caccia al tesoro “più del dolce del mondo”…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Potrebbe interessarti anche —>>> Luciana Littizzetto, i retroscena di una scelta importante: “La rifarei tutta la vita”

“Sono buonissime e sono le mie preferite” annuncia pienamente soddisfatta nelle sue storie su Instagram un’ora fa Elisabetta. E’ felice come una bambina per la sua infinita varietà di caramelle, e dai mille colori, poi sparse in ogni dove in quello scatto dall’imparagonabile dolcezza immediatamente successivo.

“Avete visto il Tesoro Gommoso che ho trovato?“, la primadonna si fa portavoce di un’interessante promozione, proposta direttamente dalla storica marca di dolcezze firmata “Haribo“.

E’ sufficiente recarsi sulle storie del profilo appartenente al marchio e rispondere correttamente all’indovinello. I palio vi sono per i più fortunati e lungimiranti ben 10 tesori gommosi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

L’allettante proposta avrà però il suo termine a mezzogiorno di domani, 30 aprile, dunque adesso bisognerà affrettarsi per non rischiare di perdere una tale prelibatezza. Elisabetta, nel frattempo, conquistati i suoi ammiratori con il tesoro segreto adesso è oltre tempo omaggiata nei commenti a seguire. “La nostra golosona ❤️❤️❤️”.