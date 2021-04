Cani Vip, conoscete il cane di Valentina Ferragni? Tutto su Pablo Theodore

E’ uno dei cani vip più famosi del web insieme alla sua bella padroncina: si tratta del cane di Valentina Ferragni. Le curiosità su Pablo Theodore Vezagni

Lei ha seguito in tutto e per tutto sua sorella maggiore e c’è da dire che i risultati si vedono eccome. Valentina Ferragni segue le orme di Chiara e oggi è una notissima influencer oltre che un’imprenditrice nel campo della gioielleria con il suo brand dedicato agli orecchini, quelli a forma di V che sua sorella indossa sempre.

E come ha fatto Chiara anche Valentina ha ampliato la sua famiglia con un amico a quattro zampe. Lui è Pablo Theodore Vezagni, un bulldog francese che ha adottato insieme al compagno Luca Vezil.

È un po’ il cugino della nota Matilda Ferragni, un pelosetto che da tempo ormai ha conquistato il web. Lo vediamo spesso nei post di Valentina oltre che di Luca ma soprattutto nel suo profilo personale.

Cane di Valentina Ferragni, le curiosità su Pablo Theodore

Pablo Theodore Vezagni, come la cugina Matilda e molti altri cani vip, ha infatti un profilo Instagram tutto suo seguito dalla bellezza di quasi 90mila follower. Numeri da capogiro per uno dei cani più influenti del web. Ogni giorno sono sempre tanti gli utenti che lasciano i commenti sotto le foto ed i video che immortalano il bulldog francese nelle sue avventure quotidiane.

Pablo è entrato in famiglia nel 2017 quando aveva solo due mesi come regalo, un po’ in anticipo, di Natale e subito è stato amato alla follia. Come la stessa influencer ha scritto, il suo colore molto chiaro, crema, richiama un po’ il blondie iconico delle sorelle Ferragni.

Per la sua presentazione social Pablo ha posato anche con Chiara Ferragni, Fedez e Matilda. In soli 4 giorni aveva totalizzato già 24 mila follower. La forza dei Ferragni si vede e si sente e anche gli amici a quattro zampe ne giovano.

Anche Pablo come ha fatto la scorsa estate Matilda, ha fatto preoccupare non poco la sua padroncina. Ha dovuto subire un’operazione urgente e Valentina non lo ha abbandonato nemmeno per un attimo. Grazie all’amore dei suoi cari il piccolo si è ripreso e sta bene.