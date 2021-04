Caterina Balivo, la buona notte ai followers che appare dolcissima-FOTO

La Balivo ha condiviso una foto su instagram in cui appare sdraiata sul letto con lo sguardo stanco ma magnetico

Caterina Balivo da la buona notte ai suoi followers con una foto su instagram che la ritrae a letto. Appare bellissima con lo sguardo intenso. Nella didascalia ha scritto:”Buona notte…domani si parte per lavoro. Per chi si stesse preoccupando, torno presto”. Nei commenti appare Elisabetta Gregoraci che scrive:”Bellissima amica ma non ti credi quando dici che vai a nanna ora”. Appaiono altri commenti di utenti tenerissimi:“Dove vai? si mi sto preoccupando perché non so stare troppo tempo senza dirti quanto sei bella. In bocca al lupo e buon viaggio Dea”.

Caterina Balivo e i suoi nuovi progetti lavorativi

La Balivo dopo lo stop della scorsa quarantena, ha ricominciato a lavorare a tutto ritmo. Ha avviato un suo podcast che si chiama “Ricomincio dal NO”. Intervista persone che hanno ricevuto NO nella loro vita, ma questo non li ha fermati e anzi li ha spronati a continuare a provarci finché non ci sono riusciti. Ha condiviso una foto qualche settimana fa, dove si vedeva impegnata con il podcast. Nella didascalia ha scritto:”A lavoro da stamattina per il mio podcast “Ricomincio dal NO” con lo staff Chora Media che vi presento in stories. Lunedì ci sarà Mister Marcello Lippo e di NO anche lui ne ha ricevuti tanti. Perché ricordatevi che il NO è democratico. PS: in stories troverete i link per ascoltare i primi due episodi”.

Oltre a lavorare al suo Podcast, la Balivo è anche testimonial del marchio di biancheria intima Triumph. Ha condiviso una foto che la ritrae con la camicetta aperta e il reggiseno sotto, nella didascalia scrive:”Un piccolo dietro le quinte della campagna Embrace The Change, io ho imparato ad accettare e cogliere tante possibilità da ogni piccolo cambiamento dentro e fuori di me e voi? Avete mai pensato al cambiamento come opportunità? Abbracciamo il cambiamento sempre!”. La Balivo nonostante i vari e numerosi impegni lavorativi, trova anche il tempo per dedicarsi non solo alla famiglia ma anche al pianeta.

Il suo impegno per il sociale è ammirevole. Ha condiviso un video in cui cammina in mezzo alla natura e spiega l’importanza di prendersi cura della terra. Nella didascalia ha scritto:“Earth day 2021. Non esiste un Pianeta B, facciamo qualcosa? Io ci provo con i miei amici di ebay”.