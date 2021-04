“Favolosa”, Cecilia Rodriguez e l’outfit inedito: mai vista così – FOTO

Cecilia Rodriguez in versione inedita su Instagram, l’outfit elegante che fa già tendenza: irresistibile fascino

Imprevedibilità è la parola d’ordine per descrivere lo stile che contraddistingue Cecilia Rodriguez. In costante sperimentazione e rinnovamento, è fonte d’ispirazione per i numerosi fan.

Questa la chiave del suo incredibile successo social, che su Instagram si totalizza in 4,3 milioni di followers, dove quotidianamente viene seguita in ogni suo look. Non è una novità per la modella dettare tendenza, qualità propria del patrimonio genetico che la caratterizza.

La spiegazione di tali effetti è tutta da riscontrare nel suo inconfondibile fascino, che le permette di risplendere di bellezza in ogni veste. Ma quella sfoggiata nell’ultimo post ha qualcosa di inedito ed imperdibile: divina.

LEGGI ANCHE –> Isola dei Famosi, Ignazio Moser ha già conquistato una naufraga…e Cecilia che ne pensa?

Cecilia Rodriguez, il tailleur per la primavera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

LEGGI ANCHE –> Eleonora Incardona, più in forma che mai | Curve da favola in palestra – FOTO

Simbolo di emancipazione femminile, il tailleur è storia e rivoluzione nel mondo della moda. Un tempo considerato controverso e non conveniente come indumento diretto alle donne, ad oggi è considerato la quintessenza dell’eleganza, talvolta sinonimo di sensualità.

Ed è il caso di Cecilia Rodriguez nell’ultimo scatto postato su Instagram, con l’outfit che si dichiara il look perfetto per la primavera. Sicura e seducente, con la mano in tasca per l’allure leggermente sfacciata, avanza nei sandali con tacco, fiera nell’essere ritratta in quella che rappresenta l’immagine del carisma.

La tonalità fucsia, perfetta per la stagione, valorizza al meglio i colori caldi della modella, che si accendono di luce. I capelli sciolti in una chioma un po’ messy, sono in contrasto con la classe autorevole del look, per un risultato irresistibile. La frangia, scelta di stile che ha conquistato tutti i fan, sottolinea il suo sguardo, rendendolo ancora più intenso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Tripudio di like per la modella, che ha selezionato questo abbinamento in un giorno davvero speciale. Proprio stasera infatti, osserverà dallo studio dell’Isola dei Famosi il fidanzato Ignazio Moser raggiungere gli altri naufraghi. Cosa succederà?