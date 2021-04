“Chi non fa lo zoom…” Claudia Ruggeri in mini bikini è da urlo – FOTO

Claudia Ruggeri in mini bikini è da urlo. L’outfit total white piace tanto e qualcuno commenta: “Chi non fa lo zoom mente”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Claudia Ruggeri, una delle protagoniste di Avanti un altro, il quiz seguitissimo su Canale Cinque, in una foto dal contesto paradisiaco: in spiaggia, si gode uno dei momenti sicuramente più suggestivi, ovvero il tramonto. Si lascia immortalare in costume nero, coperta da una leggerissima camicia bianca.

I commenti ovviamente sono tantissimi, in molti a complimentarsi per il panorama scelto e soprattutto per lo scatto mozzafiato perché consente di ammirarla in tutto il suo splendore. Il sorriso poi è davvero contagioso e trasmette tanta serenità.

Nell’ultima foto invece cambia sicuramente atteggiamento. Un sorriso sicuramente birichino ma una visuale eccezionale. Il mini bikini tiene scoperte alcune parti del corpo.

LEGGI ANCHE ->Uomini e Donne anticipazioni 29 aprile: Massimiliano lascia il programma?

Claudia Ruggeri in mini bikini bianco, che spettacolo!

Vai su successivo per scoprire la foto bollente di Claudia Ruggeri