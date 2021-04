Chiara Nasti di nuovo single, l’annuncio sui social – FOTO

Chiara Nasti ha detto addio a Zaniolo, la loro storia è finita per sempre? Arriva l’annuncio sui social da parte dell’influencer ormai single

Chiara Nasti e Niccolò Zaniolo si sono lasciati ufficialmente. Ad annunciarlo è stata la stessa influencer che sui social non ha potuto fare a meno di confermare le voci che giravano sul suo conto. I due hanno formato per un po’ una delle coppie più belle degli ultimi tempi, il loro amore è stato un colpo di fulmine per entrambi che si sono ritrovati l’uno accanto all’altro senza neanche rendersene conto. Oggi invece si separano e il loro addio pesa anche ai fan che facevano il tifo per loro, ed ora che fine farà il tatuaggio simbolo della loro storia?

