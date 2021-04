Covid-19, volo proveniente dall’India: i risultati dei tamponi sui passeggeri

Sono 25, tra passeggeri e membri dell’equipaggio, i soggetti risultati positivi al Covid-19 del volo proveniente dall’India e atterrato in Italia ieri sera.

All’esito dei tamponi, 23 passeggeri e 2 membri dell’equipaggio del volo proveniente dall‘India atterrato ieri sera a Fiumicino sono risultato positivi al coronavirus. In totale sul velivolo viaggiano 213 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio, sottoposti tutti a tampone con le squadre delle Uscar impegnate sino a tarda notte nelle operazioni di controllo. Al momento sono in corso all’ospedale Spallanzani di Roma, gli esami per individuare eventuali varianti del virus, i cui risultati potrebbero essere resi note a breve.

Nella serata di ieri, presso l’aeroporto di Fiumicino è atterrato il volo AI 1123 della compagnia Air India, decollato da Delhi e sul quale viaggiavano 213 passeggeri, tra cui anche diversi bambini, e 10 componenti dell’equipaggio. Dopo l’atterraggio del velivolo sono scattate le operazione di controllo delle squadre delle Uscar che sono andate avanti sino a tarda notte. I passeggeri ed i personale di bordo, dopo la misurazione della temperatura, sono stati sottoposti al tampone per verificare l’eventuale positività al Covid-19. Inoltre gli operatori hanno provveduto alla sanificazione dei bagagli.

Come comunicato, questa mattina in una nota dall’assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, il 9% delle persone a bordo è risultato positivo al virus. Nel dettaglio, sono 25 le persone positive: 23 passeggeri e 2 membri dell’equipaggio. Adesso sono in corso gli esami del caso per identificare l’eventuale presenza di varianti del virus, test che si stanno svolgendo presso l’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma ed i cui risultati verranno resi noti a breve. Come spiegato dall’assessore D’Amato nella note, tutte i soggetti positivi ed i loro contatti stretti sono stati accompagnati presso un Covid Hotel per l’isolamento.

Infine, D’Amato ha concluso dichiarando: “Voglio ringraziare i nostri operatori, le USCAR guidate da Pierluigi Bartoletti e Stefano Marongiu, ADR, la Protezione civile e le Forze dell’ordine per il grande lavoro svolto“.