La showgirl Cristina Buccino ha condiviso una foto su Instagram in cui appare magnifica sdraiata di spalle su un materassino

Cristina Buccino lascia senza parole con la foto sul materassino a forma di limone. Appare in topless e di spalle, mostrando un lato B che lasciata di stucco. La bella showigirl è pronta per l’estate, bella e sensuale come sempre non vede l’ora di sfoggiare i suoi mini bikini al mare. I moltissimi commentano la foto scrivendo:”Alla grande direi”, “Spettacolo”, “Improvvisa voglia di mare”.

Cristina Buccino e l’aperitivo della riapertura

Da lunedì quasi tutte le regioni sono tornate in zona gialla, in molti ne stanno approfittando per rivedere gli amici e godersi un aperitivo o cena veloce in compagnia. Anche la showgirl Cristina Buccino ne ha approfittato per fare un aperitivo insieme a qualche amica. La Buccino appare sempre in compagnia delle sorelle o amiche, mai in con un uomo. Ci tiene alla sua privacy evidentemente, ma non è scappato mai nemmeno un avvistamento. Forse la bella inlfuencer è concentrata sul lavoro e non ha tempo da dedicare agli uomini. Nelle sue foto appare sempre molto sensuale e alla moda. Mostra la sua silhouette perfetta e il seno prorompente, in certe foto appare anche malinconica.

La sorella minore Donatella, si è sposata e ha avuto una bambina. Anche lei forse desidera crearsi una famiglia, ma ancora non ha trovato l’uomo giusto. Le sono stati attribuiti diversi flirt ma alla fine mai veritieri. Come quello con Andrea Iannone, motociclista ed ex fidanzato di Belen Rodriguez. Ma la stessa Buccino ha smentito la voce. La influencer si è dimostrata anche molto infastidita da queste continue voci sui suoi presunti fidanzati e aveva dichiarata che quando era più piccola ci rimaneva male, ora invece le scivolano addosso. In passato i flirt che le sono stati attribuiti erano, Cristina Angelucci, Alex Belli, Claudio D’alessio e persino il calciatore famoso Cristiano Ronaldo.

Insomma al momento la Buccino è più interessata alla carriera che agli uomini. Il suo sogno è di recitare in un film. Nel frattempo si dedica all’attività di influencer sui social e gestisce anche il marchio di cosmetici aperto con le sue sorelle.