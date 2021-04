“Divento Etero” Carolina Stramare la FOTO che ti fa cambiare sponda

Spiazzante la proposta d’amore oltre i confini rivolta alla modella Carolina Stramare dopo lo scatto imperdibile.

E’ una delle meraviglie d’Italia, la modella e naufraga per un soffio della corrente edizione de “L’Isola dei Famosi”, Carolina Stramare, guidata dalla conduzione Ilary Blasi 2021, continua a dedicarsi alla sua passione per la moda, impersonando talvolta stili differenti, e favoreggiando molto spesso gli spunti di un look acqua e sapone. Carolina manca difatti raramente di soddisfare le aspettative nutrite dal suo pubblico.

Nell’ultimo estratto di uno shooting appena approdato quest’oggi sul suo profilo Instagram, celebre diversivo digitale sul quale, l’ex vincitrice di “Miss Italia“, suole dedicarcisi con accuratezza e spontaneità, tant’è che porta in fine con sé anche la fama di nota influencer. Ma adesso veniamo al contenuto.

Carolina Stramare in quello scatto “devastante” e colmo d'”amor”…