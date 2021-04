“Com’è dal vivo?”, la domanda scomoda a Levante sulla FOTO di coppia

Levante ha comunicato ai fan un appuntamento importante: quello con il podcast di Nicolò De Devitiis. I followers, sorpresi dallo scatto, non possono far a meno di porle delle domande scomode

Levante, tramite Instagram, ha aggiornato i fan in merito ad un appuntamento che non potranno di certo perdersi. La celebre cantante, che l’anno scorso partecipava a Sanremo con il brano “Tikibombom“, è stata ospite di Nicolò De Devitiis, celebre “iena” del noto programma, che l’ha intervistata all’interno del suo podcast “Questa spacca!”.

L’artista ha avuto modo di ripercorrere gli inizi della propria carriera e di svelare dei preziosi dettagli rispetto al singolo “Alfonso“, brano tratto dal suo primo album in studio, risalente al 2013. Levante, per pubblicizzare il podcast, ha deciso di postare uno scatto che la ritrae assieme alla iena: la foto non poteva non generare una valanga di commenti piccanti.

Levante, la domanda scomoda sotto alla FOTO di coppia: “Com’è dal vivo?”

