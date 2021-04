Tra cosmesi, social e scienza Elena Accorsi Buttini ci ha raccontato il suo lavoro di divulgazione scientifica. Tutto nella nostra intervista

Cosa hanno in comune cosmetici, social e scienza? Un solo nome: Elena Accorsi Buttini, classe 1988, dottore in farmacia, divulgatrice scientifica, influencer e cosmetologa. Elena che sui social sta avendo sempre più un successo che forse nemmeno lei si aspettava, ogni giorno mostra ai suoi follower tutti i segreti dei cosmetici più utilizzati, sfata miti e altarini, e aiuta migliaia di persone a districarsi tra tonnellate di comunicazioni di marketing, non sempre chiare.

Elena non fa altro che semplificare, tramite il web, una materia di cui tutti parlano ma che è molto più complessa di quella che si pensa. Aiuta le persone a scegliere ed utilizzare al meglio molti dei prodotti più comuni per la cura della pelle e dei capelli.

I suoi podcast, soltanto nel 2020, sono stati letti e ascoltati da oltre 10 milioni di persone e almeno 20 mila seguono ogni giorno le sue stories. Una volta a settimana live anche il “Cosmedì”, la diretta alle 8 del mattino trattando ogni volta un argomento diverso.

Elena ha voluto raccogliere tutto questo nel suo primo libro, “La scienza dei capelli” (Gribaudo/Feltrinelli) uscito lo scorso 8 aprile. Con lei abbiamo parlato di questo suo progetto e del suo successo social.

Elena, è uscito da poco il tuo primo libro, raccontaci qualcosa

È un libro di divulgazione scientifica nel quale racconto come funzionano i cosmetici che vengono applicati sui capelli come gli shampoo, i conditioner, le tinte ma anche tutti quei trattamenti che facciamo dal parrucchiere. È il libro ideale per chi vende o consiglia questi prodotti che vogliono informazioni chiare e raccoglie tutte le domande che mi sono state poste dalle persone che mi seguono su instagram e You Tube negli ultimi anni.

Dopo il successo sui social, hai voluto mettere nero su bianco la tua azione di divulgatrice scientifica?

Sì, avevo piacere che le persone potessero ritrovare tutte le informazioni in un unico libro da leggere e rileggere ogni volta che ne avessero sentito il bisogno. Inoltre, ci sono un sacco di aneddoti e storie curiosissime che hanno trovato nella lettura il modo migliore per essere raccontate.

Per molti può sembrare strano, spiegaci come si uniscono rami così tanto diversi come la cosmetica, i social e la scienza

La cosmetica è una scienza e non c’è cosmetico che non dia lo spunto per fare riflessioni di chimica, di fisica e di tecnologia. I social invece sono un mezzo per comunicare rapidamente e si prestano in modo formidabile alla divulgazione scientifica.

Il tuo modo di porti sui social è decisamente diverso rispetto alle tante altre giovani influencer. Perché questa scelta?

Ognuna parla nel modo che le è più connaturato e non c’è stata una vera e propria scelta nel modo di raccontare le cose. Sia che ci siano poche o tante persone che mi leggono o che mi ascoltano, mi comporto a loro sempre allo stesso modo.

Secondo te è proprio questo tuo modo “slow” che ti ha permesso di emergere?

Onestamente non lo so ma sicuramente è contata di più la dedizione e la tenacia nel produrre continuamente contenuti per la mia community alzando sempre l’asticella della qualità

E per il futuro cosa ti aspetta? Puoi anticiparci qualcosa?

Molto lavoro e tanto impegno per offrire riflessioni e per raccontare storie che possano avvicinare chi mi ascolta e chi mi legge alla scienza dei cosmetici

