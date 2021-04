Eleonora Incardona fa impazzire i suoi fan in palestra, l’ex cognata di Diletta Leotta si tiene in forma e fa sognare in completo attillato

Hanno costituito, per un po’ di tempo, una ‘coppia’ davvero irresistibile sui social, legate da un vincolo non solo familiare ma anche di profonda amicizia. Eleonora Incardona è stata la cognata di Diletta Leotta per un certo periodo.

Interrotto il rapporto con Mirko Manola, fratellastro della conduttrice di DAZN, si sono raffreddati anche i rapporti tra le due. Ma la splendida Eleonora ha continuato e sta continuando ad avere un seguito social di tutto rispetto. Inevitabile, visto il suo fascino mediterraneo prorompente. Su Instagram è una delle più amate e lei fa di tutto per mantenersi sempre al massimo della forma.

Eleonora Incardona, la passione a sorpresa per la boxe: in tuta le sue forme sono incontenibili

