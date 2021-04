Elisa Isoardi distesa a letto è qualcosa di illegale: la scollatura ti stende – FOTO

Elisa Isoardi distesa è essenza di seduzione, la scollatura mozzafiato lascia i fan senza respiro: bellezza ai limiti della legalità

Con la partecipazione all’Isola dei Famosi, ci eravamo abituati a godere della splendida immagine di Elisa Isoardi in bikini baciata dal sole. Una visione che non ha solo conquistato i telespettatori italiani, ma persino i media stranieri.

In particolare, è stata protagonista di un articolo del Sun, che l’ha definita una bellezza incantevole. Ma oltre all’innegabile fascino che ha messo tutti d’accordo, Elisa Isoardi era considerata una vera leader, da molti la favorita alla vittoria.

Purtroppo è stata colpita all’occhio da un lapillo incandescente, procurandole una ferita che non ha potuto sottovalutare. Fortunatamente, effettuando gli accertamenti del caso, non è stata riscontrata nessuna gravità, e l’occhio è in via di guarigione totale.

Nonostante la sua esperienza si sia conclusa prima del previsto, l’ex naufraga ha vissuto a pieno il percorso in Honduras, che le ha lasciato molto da conservare. Tra le altre cose, l’abbronzatura è quella più visibile, che nello scatto postato tra le stories, contribuisce al suo splendore.

Elisa Isoardi, bellezza mozzafiato

Sguardo ipnotico in primo piano, pelle perfettamente dorata dall’abbronzatura, Elisa Isoardi seduce su Instagram. Lo scatto nelle stories stupisce i fan, che ritrae la conduttrice al naturale, evidenziandone ancor di più lo splendore.

Non un velo di trucco sul suo viso, illuminato semplicemente dalla sua bellezza, che non ha bisogno di inganni. I lineamenti perfetti rapiscono lo sguardo dello spettatore, per perdersi nel suo magnetico fascino.

In quarantena, Elisa Isoardi si divide tra momenti di relax sotto il sole, e ricette in cucina, che rievocano i ricordi del passato a “La prova del cuoco”. Ma è il momento di dare una svolta alla sua carriera, ed è probabilmente solo l’ultimo stop prima di comunicare i suoi nuovi progetti.

Le indiscrezioni che circolano, farebbero presumere alla conduzione di un programma proprio su Canale 5. In attesa di ulteriori sviluppi, i fan si godono la sua divina visione su Instagram, che incanta in totale naturalezza.