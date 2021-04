Elisa Isoardi e la sua quarantena in Italia. La presentatrice si diletta in cucina e chiama a raccolta i follower: “Sapete cos’è?”

Occhi tutti puntati su Elisa Isoardi, la bella presentatrice ed ex naufraga che ha dovuto abbandonare l’Honduras. Per via di un problema all’occhio la Isoardi è dovuta tornare in Italia lasciando il gioco prematuramente. Tutti puntavano su di lei, su una sua possibile vittoria, amatissima dal pubblico e considerata una leader naturale del gruppo.

E ora che piano piano l’occhio, colpito da un lapillo perché si è avvicinata troppo al fuoco, sta guarendo, lei si gode il sole dell’Italia e in costume si abbronza in giardino. Del resto ormai si era abituata a stare sotto al sole dell’isola e così ora che è a casa sua non dice no a questa abitudine. La naufraga si rilassa in quarantena ed i fan apprezzano.

Per lei anche il saluto in diretta della sua amica e conduttrice Rai con la quale si sono avvicendate alla conduzione de La prova del cuoco, Antonella Clerici. Durante la puntata di “È sempre mezzogiorno” la padrona di casa ha salutato Elisa annunciando che presto tornerà in tv. Cosa le aspetta? Ci sono già dei piani scritti per lei? Staremo a vedere.

Elisa Isoardi interpella i follower: “sapete cos’è?”