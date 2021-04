Fanno venir voglia di fare sport… all’aria aperta, perché tutti devono guardarli! I leggings Intimissimi di Elisabetta Canalis sono il top per questa Primavera 2021.

Appartengono ad una nuova linea In Action lanciata da Intimissimi, i leggings che ha sfoggiato Elisabetta Canalis sono per donne che non hanno alcuna voglia di fermarsi!

Un’immagine con alle spalle la scritta Holliwood su North Beachwood Drive ritrae la bellissima showgirl mentre salta ed esprime una grinta tutta al femminile.

Si sa, essere la versione migliore di sé stesse comporta un prezzo da pagare. Ma non sarà mai alto quanto la soddisfazione di aver raggiunto i propri obiettivi.

I capelli al vento e l’outfit pazzesco di Elisabetta Canalis trasmettono tutta l’energia di cui avevamo bisogno per decidere di metterci in gioco in vista della prova costume.

Ecco i pantaloni più comodi del guardaroba: i leggings. Rappresentano la moda Anni 2000 e sono un capo tanto amato quanto odiato. Espressione di comodità, incarnano il fashion nel suo volto più casual e sporty.

Super versatili, i leggings in questa nuova variante di Intimissimi fanno venir voglia di fare joggings insieme ad Elisabetta Canalis.

Elisabetta Canalis e i suoi leggings Intimissimi: bellezza ed energia in un unico scatto

La linea In Action di Intimissimi fa parte dell’ultimissima collezione Primavera Estate 2021, celebra l’everydaywear ed è dedicata a tutte quelle donne che non amano fermarsi!

Adatti ad occasioni sportive, al tempo libero, i leggings indossati da Elisabetta Canalis, in una nuance blu jeans, sono un capo irresistibile all’insegna del soft, del dinamico e del casual.

Inoltre, appartengono all’iniziativa #Intimissimicares, focalizzata sulla ricerca di materiali ecosostenibili, amici dell’ambiente. E’ proprio il tessuto realizzato in modal e alga a renderli estremamente soffici e confortevoli. Decisamente perfetti per ricaricarsi d’energia e ripartire, tanto a casa quanto al parco o in contesti urban.

Never give up!