E’ stata svelata la verità sull’ipotetico fidanzato della show girl Elisabetta Gregoraci. A parlarne è stata proprio lei nel programma “Domenica In”.

Protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha fatto parlare di se, dopo essere venuta a conoscenza del fatto che il programma avesse subito una proroga, decise di abbandonarlo per riabbracciare suo figlio Nathan.

Durante la sua partecipazione al programma, la Gregoraci ha stretto amicizia in modo particolare con Pierpaolo Pretelli. In tantissimi hanno sperato che l’amicizia si trasformasse in amore ma così non stato.

Elisabetta si confessa da Mara Venier, il fidanzato c’è o non c’è?

Durante la partecipazione di Elisabetta al Grande Fratello Vip, i vari settimanali di gossip si sono sbizzarriti a dar notizia di un ipotetico fidanzato della showgirl.

L’ex compagna di Flavio Briatore ha sempre mentito sui rumors e in diverse occasioni ha minacciato denunce a destra e a manca.

Nell’ultimo periodo la Gregoraci è stata ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In, in una bella chiacchierata con la conduttrice ha avuto modo di togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Ha parlato della sua vita sentimentale, del suo presunto fidanzato e del rapporto con l’ex compagno Flavio Briatore.

La bellissima e tanto amata quanto odiata Elisabetta Gregoraci ha dichiarato di non essere sentimentalmente impegnata. Sul rapporto con l’ex compagno Briatore ha affermato: “Ancora oggi abbiamo un bel legame io e Flavio. Fino a che non avrò un nuovo fidanzato. Lì si romperanno un po’ gli equilibri, è vero. Sicuramente le cose potrebbero cambiare, sarebbe un gran casino. Però per adesso questo problema non c’è perché non ho un fidanzato.”

La showgirl quindi mette una pietra sopra (per ora) alla questione fidanzato e si dedica all’unico vero amore della sua vita, suo figlio Nathan Falco, nato dalla relazione con Briatore.