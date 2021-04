“Mangia di più”, i fan insorgono sotto l’ultima FOTO di Laura Chiatti

Travolgente nella sua semplicità, Laura Chiatti si è scattata un selfie che ne mette in mostra il fisico prorompente. Le critiche degli haters, tuttavia, non si fanno attendere e prendono di mira la sua magrezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

Non di rado, Laura Chiatti si ritrova a dover affrontare delle vere e proprie “guerre social” che la vedono protagonista. L’attrice, 39 anni quest’anno, è una donna realizzata sia sotto il punto di vista lavorativo che personale. Dal collega Marco Bocci, suo marito dal 2014, Laura ha infatti avuto i due figli Enea e Pablo, ai quali si dedica con tutte le proprie energie.

La modella, che ama utilizzare i social per condividere tutti gli istanti più belli della propria quotidianità, viene spesso presa di mira per la sua magrezza. Alcuni haters, talvolta anche in maniera indelicata, le rimproverano il suo eccessivo dimagrimento e le consigliano di mangiare di più: anche sotto l’ultimo post, le critiche non sono mancate.

LEGGI ANCHE —> Uomini e Donne, cavaliere linciato da Tina: “Vuoi solo sederti al centro”

Laura Chiatti, scoppia la polemica sotto l’ultima FOTO: “Mangia di più”

Per vederla, vai su Successivo