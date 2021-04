La fantastica nuotatrice italiana, specializzata nello stile libero, ha condiviso un video super buffo e divertente: eccolo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Federica Pellegrini ha caricato sul suo profilo Instagram un simpatico video in cui tiene un biscotto in bocca per vedere la reazione dei suoi due cagnolini.

Gli amici a quattro zampe della bella nuotatrice sono rimasti impassibili ad osservarla: di sicuro speravano cadesse un pezzo di biscotto a terra…

Il post ha fatto il giro del web ed ha ottenuto, in poco più di un’ora, più di 20.000 mi piace e quasi 300 commenti.

Tra i messaggi dei fan che la seguono sempre con stima e affetto, si legge: “Bravi come te!“, “Guarda come ti guardano! Amorini belli“, “Sei simpaticissima! Siete super tutti e tre“, oppure “Sono stupendi“.

Federica Pellegrini nei panni di un angioletto: ecco la FOTO montata dai fan

Proprio un’ora fa, la primatista mondiale dei 200 metri nello stile libero, nonché primatista europea dei 400, ha condiviso sulle sue IG stories una foto postata da una page.

Si tratta di un fotomontaggio in cui è stata presa la sagoma del penultimo post della Pellegrini, conosciuta su Instagram come @kikkafede88, ed è stata incollata su uno sfondo spaziale.

L’idea di posizionare la Pellegrini in cima alla Luna, vista la sua posizione a gambe incrociate, è molto simpatica e creativa: il post è piaciuto anche ai fan!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Dietro la montatura dell’immagine di Federica ci sono due ali giganti, che ricordano quelle di un angioletto: la foto è stata modificata a regola d’arte e, a quanto pare, è piaciuta molto anche alla nuotatrice stessa.