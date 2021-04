Gatto impazzito durante la notte: il VIDEO del padrone diventa virale

Gatto impazzito che si scatena durante la notte. Il padrone mette una telecamera a infrarossi e riprende tutto quello che fa il suo animale domestico. Il video è esilarante e diventa virale. Scopriamo cosa è successo

Sapevate che uno degli effetti delle varie quarantene a cui siamo stati sottoposti nell’ultimo anno è stato un incremento incredibile dell’adozione di animali domestici? Ebbene si, complici sicuramente il sentimento di solitudine e la maggiore disponibilità di tempo trascorso a casa, in molti hanno avuto l’idea che fosse arrivato il momento adatto per prendersi cura di una piccola anima pelosa.

Senza dubbio è stato anche il pensiero del signor Aaron Brown, 37 anni, originario di Dallas, in Texas, divenuto noto in tutto il mondo per un video virale. L’uomo ha installato una telecamera notturna nella propria stanza per visionare cosa facesse il suo nuovo pet, un gatto di nome Tormund. Le immagini sono esilaranti.

Leggi anche >>> Il cane al tuo matrimonio: è possibile? I 5 consigli per avere questo invitato speciale

Il gatto impazzito durante la notte: il video divertente

Leggi anche >>> Primavera e forasacchi: un pericolo gravissimo per il nostro cane

Aaron Brown ha salvato il piccolo gatto di nome Tormund nel corso del 2020. L’animale aveva già due anni e appariva molto timido e discreto, almeno all’inizio. Il suo nuovo padrone ha voluto spiare cosa facesse il felino mentre stava dormendo. Le immagini catturate sono divertentissime.

Si vede il gatto impazzito saltellare ovunque nella stanza, soprattutto sul letto del proprietario nel tentativo imperterrito di disturbarlo nel sonno, leccandolo, posizionandosi sul petto, sulla sua faccia, mettendosi di continuo accanto a lui, spintonandolo. Il gatto rossiccio prende il nome da uno dei personaggi più esuberanti della serie tv Il trono di Spade, interpretato dall’attore Kristopher Hivju, dai capelli fulvi.

Il video è stato postato dallo stesso Aaron Brown sulla piattaforma YouTube e ad oggi sfiora i 2 milioni di visualizzazioni. Ha il titolo di Tormund attacks e in descrizione c’è scritto: “Sono un proprietario di gatti relativamente da poco. Questa è la mia vita adesso”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Riguardo alla diffusione sconvolgente delle immagini, l’uomo si è detto incredulo, non se lo aspettava minimamente: “Ora che ho guadagnato un po ‘di popolarità, sono molto contento di essere riuscito a portare un po’ di divertimento a così tante persone.”