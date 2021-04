Giorgia Rossi vince in pressing: “Perfetta dalla testa ai piedi” – FOTO

Giorgia Rossi con l’ultima foto pubblicata sui social vince senza troppi sforzi la partita fra le giornaliste sportive

Se proprio si volesse creare una competizione per decidere chi delle giornaliste sportive sia riuscita a conquistare il cuore del pubblico Giorgia Rossi vincerebbe senza troppi sforzi. Con l’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram poi sembra davvero riuscire a portare a casa i fatidici tre punti. Il volto più amato di Pressing infatti ha voluto condividere uno scatto capace di far girare la testa a chiunque.

Lo scatto è stato ripreso di fronte alle porte di un ascensore dal quale Giorgia fa capolino come una diva d’altri tempi. Il lungo vestito bianco non solo le avvolge le sue incantevoli curve ma riesce anche a metterle in risalto. Lo spacco vertiginoso poi è capace di spezzare il fiato in gola a chiunque abbia avuto la fortuna di ammirare la foto. Il colpo di grazia però è dato dalla sua espressione, quasi languida e di certo sensuale, che promette la perdita dei sensi ai suoi fan.

Il mondo dei social impazzito per Giorgia Rossi

