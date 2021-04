Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 29 aprile: Cosimo fa una scenata a Gabriella

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 29 aprile: dopo averla vista parlare in maniera confidenziale con Salvatore, Cosimo fa una scenata di gelosia a Gabriella.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Gabriella sfogarsi con Salvatore riguardo al suo matrimonio con Cosimo. Negli ultimi tempi il Bergamini è stato talmente preso dal progettare la sua vendetta nei confronti di Umberto da non essersi nemmeno accorto che la moglie ha vinto un premio particolarmente prestigioso. Nonostante i due siano poi riusciti a fare pace, Gabriella continua ad avere l’impressione che sia ancora una volta Salvatore l’unico a cui può affidarsi nei momento di crisi. Nel frattempo, a casa Amato, Salvo si è scontrato con il padre Giuseppe per via del debito che l’uomo ha contratto con lui.

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni puntata 29 aprile: Brooke ha un problema con l’alcool?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 29 aprile: cosa c’è tra Armando e Agnese?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Leggi anche -> Primo Maggio, il Concerto riabilita la musica e rimette al centro il lavoro

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Salvatore proporrà al padre di lavorare in Caffetteria per saldare il debito nei suoi confronti. Giuseppe si occuperà dunque della preparazione dei dolci negli orari notturni. Proprio per via di un ordine richiesto alla Caffetteria, inoltre, Gabriella e Salvatore si rincontreranno al Circolo. Quando il barista passerà a consegnare dei dolci, Cosimo lo vedrà interagire con sua moglie e noterà subito la particolare confidenza che ancora li lega. Di ritorno a casa, la sua gelosia sfocerà in un litigio che potrebbe seriamente compromettere il loro matrimonio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Agnese ed Armando approfitteranno del nuovo impiego di Giuseppe per vedersi di nascosto da lui. Nonostante la loro difficile condizione, tra i due sembra esserci ancora un sentimento molto forte.