Italia tra zone gialle e arancioni: gli aggiornamenti previsti per il 3 maggio

GLI AGGIORNAMENTI

Le regole pertanto restano invariate, solo a partire dal 15 maggio ci saranno ulteriori aggiornamenti come la riapertura di altre attività in zona gialla, per esempio piscine all’aperto e stabilimenti balneari e dal 1 giugno anche palestre, bar e ristoranti al chiuso. Dal 26 aprile nelle regioni gialle sono stati riaperti cinema e teatri che a seconda della grandezza non potranno ospitare più di cinquecento persone al chiuso e mille all’aperto. Nelle zone ad alto rischio invece è consentito fare attività sportiva solo ed esclusivamente all’aperto ma con almeno due metri di distanza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter