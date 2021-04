“Che splendore di sorriso”, Juliana Moreira conquista tutti: unica – VIDEO

Juliana Moreira, incantevole bellezza, blocca Instagram con il suo sorriso splendente: i fan impazziscono per lei

Ha un fisico statuario praticamente unico e forme letteralmente da capogiro, ed anche i lineamenti del suo viso rasentano l’armonia della perfezione. Eppure la sua parte migliore non è ancora stata elencata, che ha il potere di sciogliere anche il cuore più duro: il sorriso di Juliana Moreira è la panacea per qualsiasi male.

Una visione incantevole e terapeutica, grazie anche alla simpatia e semplicità che la contraddistinguono. Il corpo da femme fatale è irresistibilmente in contrasto con la dolcezza del suo carattere, facendo di lei una bellezza senza eguali.

Effetto che si riscontra anche su Instagram, dove la showgirl totalizza 742 mila followers adoranti. L’ultimo post li ha lasciati stupefatti e immobilizzati dal suo splendore.

Juliana Moreira, il sorriso più splendente del web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial)

Juliana Moreira ha incantato Instagram con un primo piano, offrendo la sua meravigliosa bellezza in dono ai fan. Il piccolo video la ritrae sorridente in tutta la sua autenticità, e tanto basta per bloccare il social.

Sfoggia il long bob in onde leggere con schiariture illuminanti, che le accarezza le spalle, ed il leggero make-up a impreziosire il suo meraviglioso viso. Ombretto a creare profondità, un velo di eyeliner e mascara, una t-shirt rosa: niente di più a comporre il look che annienta la concorrenza.

A stupire i seguaci increduli è il sorriso candido e dolce, che subito porta il buonumore. La sua bellezza scalda ed emoziona, ed i fan non possono fare a meno di contemplarla.

Ma oltre all’ammirazione, nei commenti è percepibile anche l’affetto sconfinato che scaturisce nei fan. Visione di positività, Juliana Moreira conquista proprio tutti.