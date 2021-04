Nella mattinata di ieri, un giovane padre di 37 anni è morto in un incidente in moto verificatosi a Bosisio Parini, in provincia di Lecco.

Un uomo di 37 anni, padre di una bambina, è rimasto vittima di un terribile incidente avvenuto nella mattinata di ieri a Bosisio Parini, in provincia di Lecco. Il 37enne stava percorrendo in sella alla sua moto via Brianza quando si sarebbe scontrato con un’auto condotta da un 41enne che procedeva nell’opposto senso di marcia. Un impatto molto violento che ha fatto sbalzare la vittima a diversi metri di distanza finendo in un fossato, mentre la vettura si è schiantata contro un albero. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale.

Lecco, drammatico scontro tra auto e moto all’alba: muore giovane padre

Tragico incidente nelle prime ore della mattinata di ieri, mercoledì 28 aprile, a Bosisio Parini, comune in provincia di Lecco. A perdere la vita Fabrizio Zanette, 37enne di Eupilio (Como) padre di una piccola bambina. Secondo le prime ricostruzioni, come riporta la redazione de Il Giorno, il 37enne si stava recando a lavoro in sella alla sua moto, quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato in via Brianza con un’auto, una Peugeot 208 condotta da un 41enne che procedeva in direzione opposta. Un impatto molto violento che ha fatto finire il centauro in un fossato adiacente alla carreggiata e l’automobile contro un albero. Inoltre, dopo lo scontro, il serbatoio della due ruote ha perso del carburante ed è esploso con le fiamme che hanno avvolto i due mezzi.

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati in pochi minuti gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. Purtroppo a nulla è valso il tempestivo intervento dell’equipe medica che ha potuto solo constatare il decesso del motociclista, sopraggiunto sul colpo. Il 41enne è stato trasportato presso l’ospedale Fatebenefratelli di Erba. Il conducente della Peugeot, sotto shock per l’accaduto, scrive Il Giorno, è rimasto praticamente illeso riuscendo a mettersi in salvo prima che le fiamme lo intrappolassero nell’abitacolo.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Lecco che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro ed accertare eventuali responsabilità. Dai primi riscontri, riporta Il Giorno, pare che al momento dell’impatto l’auto coinvolta fosse impegnata in una svolta.

Sotto shock la comunità di Eupilio strettasi al dolore della famiglia di Zanette che lascia la moglie ed una figlia piccola.