Ieri sera è andate in onda l’ultima puntata di MAPV 2021, un finale sorprendente quello avvenuto tra Fabio e Clara che si sono scambiati messaggi d’odio

I pronostici che avevamo su Fabio Peronespolo e Clara Campagnola di “Matrimonio a prima vista” sono completamente saltati. Ieri sera su Real Time è andata in onda l’ultima puntata intitolata “E poi” in cui le tre coppie si sono confrontate senza mezzi termini dopo qualche mese dalla messa in onda del programma.

Clara e Fabio sembravano i concorrenti meglio assortiti, tanta complicità, lui che ha pianto quando la moglie al confronto finale ha dichiarato che “è vero e autentico e per questo lo ama così tanto”. Dalla loro esperienza a Matrimonio è però emersa una surreale imprevedibilità dei sentimenti che ha scombussolato tutte le carte in gioco. Ieri sera li abbiamo visti dirsele di santa ragione e accusarsi di mancanze reciproche che nessuno avrebbe mai immaginato proprio tra di loro.

“Io non ero completamente sicura su alcuni argomenti ma volevo provarci. Ho mascherato tanti aspetti caratteriali di lui che non mi andavano fin da subito perché volevo provarci. Ci siamo divertiti ma Fabio ho capito che non fa per me”. Queste le parole con cui esordisce Clara davanti gli esperti che la interrogano. Vediamo lei molto austera vestita di nero con un trucco pesante, Fabio con le gambe accavallate e gli occhi che accennano al pianto.

Nada Loffredi: “Fabio credeva davvero di avere al suo fianco la donna perfetta”

Un cambiamento di rotta improvviso che ha spiazzato gli stessi esperti: “Anche per me non è stato facile” – ha spiegato la 29enne bresciana -. “Mi rimprovero di non aver detto subito espressamente alcune cose, ho preferito studiarlo e dirgli dopo ciò che pensavo. Non ho finto, ho solo cercato di andare d’accordo“.

Deluso Fabio: “Sono rimasto male per i modi. Ora per lei non provo niente. Quello che mi ha dato fastidio è che queste cose siano uscite fuori in maniera potente alla fine del percorso e non prima“. Proprio davanti gli esperti poi iniziano a esplodere anche parole pesanti ed insulti, i ragazzi si rinfacciano cose che non sono state mandate in diretta, tagli di montaggio che però avrebbero fatto la differenza anche agli occhi dei telespettatori.

Clara rinfaccia a Fabio di averla aggredita, ad esempio, ad inizio programma durante il viaggio in auto quando si è spento il navigatore e lui le chiedeva di essere “responsabile” e sistemarlo. Oppure quando durante l’uscita in bici (che al pubblico è parsa idilliaca) quando invece hanno litigato perché il giovane suggeriva alla moglie come condurre il mezzo nel migliore dei modi considerando che lei non la sapeva usare.

Lei spiega che non appena finisce la scelta finale corre dai suoi animali a Brescia e “non sente la mancanza del marito”. Fabio è deluso e amareggiato, come spiega anche Nada, perché “è stato illuso di avere al suo fianco una donna che sembrava essere davvero quella perfetta per lui mentre lei non si è mai mostrata onestamente per quella che è in realtà”.

Fabio confessa anche di aver contattato Fabrizio Quattrini per aver un consulto da lui e sistemare le cose con Clara, ci credeva davvero, ma non è servito a nulla per ristabilire il legame che agli occhi di tutti sembrava impeccabile, ma in realtà basato sulla menzogna.

Per i due è scattata quindi la simbolica restituzione delle fedi. In queste ore sono stati riaperti i profili social dei concorrenti, vedremo cosa hanno da replicare a tutti queste accuse e come si schiererà il pubblico sulla questione.