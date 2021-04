Mercedesz ha appena postato due scatti particolarmente sensuali su Instagram in cui indossa un top scollato che le mette in primo piano il seno generoso

“Sunset magic 🌅❤️ #tb” scrive la bellissima Mercedesz a margine degli ultimi due scatti che ha postato nel feed della sua pagina Instagram. Lei è seduta sul davanzale della sua casa milanese, fuori dalla finestra si nota il tramonto che cade prepotente sulla città e dà sui toni caldi dell’arcobaleno. Lei seduta a cavalcioni invece si mostra con un primo piano che ne mette in risalto le forme procaci e scultoree, enfatizzate dagli shorts e dal reggiseno nero che ben evidenziano il suo fisico afrodisiaco.

“Mai le foto ai piedi…” scrive l’attrice Serena Grandi notando che in uno scatto Mercedesz inquadra proprio i piedi magri stesi sul davanzale. Lei è troppo bella in queste istantanee che ottengono in poche ore 26mila like e commenti entusiasti.

Il profilo Instagram della Mercedesz è ricco di scatti strepitosi che lei posta quotidianamente e anche gli ultimi non sono stati da meno. Le piace indossare abiti e costumi striminziti che le permettono di piazzare in bella mostra le sue forme, frutto soprattutto di allenamento e dieta bilanciata.

