L’attrice e icona Monica Bellucci ha condiviso una foto meravigliosa che la ritrae in cucina con calze e body

Monica Bellucci appare sulla copertina del giornale francese “Madame Figaro”, in bianco e nero con indosso un body e calze. Si trova in cucina e sta cucinando la pasta, un’immagine spettacolare che racchiude sensualità e cultura italiana. Lei è la rappresentazione di entrambe. Icona del cinema da anni e italiana doc, è l’emblema della bellezza mediterranea tanto desiderata. Lei ha infatti dato vita al mito della bellezza all’italiana, con forme prorompenti, capelli scuri lunghi, labbra carnose e occhi marroni.

Monica Bellucci la diva per sempre

Monica Bellucci, attrice e diva immortale. Ancora oggi riesce ad incantare con copertine iconiche e sensuali. Su instagram ha condiviso la copertina di un giornale francese che la immortalata in cucina con indosso un body nero sensuale firmato Dolce&Gabbana, di cui è testimonial da tempo. Indossa poi una collana di, niente meno che Cartier. Nella foto sorride mentre cucina la pasta all’italiana in una tenuta decisamente sensuale. Dopo tutti questi anni non ha certo perso il fascino, anzi ne ha acquisito ancora di più se è possibile. In molti apprezzano la diva e commentano con complimenti e adorazione. Ma ci sono anche quelli che criticano come ogni volta.

Alcuni commenti scritti sono:”Mi domando e dico perché dicono bella a Monica Bellucci se non è stecca? eh non vi piacciono le stecche? siete un controsenso”. Un’altro utente poi scrive:“Lei è bellisima ma datele dei bei vestiti da indossare. Perché è sempre in intimo? anche nella cucina con il corpo photoshoppato”. Addirittura si insinua che il suo corpo sia stato modificato nella foto, ma la Bellucci è così proprio di natura. Nonostante l’età conserva un fisico statuario e invidiabile. Anche sua figlia Deva, avuta dal legame con l’ex marito Vincent Cassel, segue le sue orme. La bella giovane infatti è apparsa su diverse copertine più volte.

La madre ne ha condivisa una di ELLE, noto giornale femminile. La figlia è uguale alla mamma ma con un tocco francese sul viso inevitabilmente, il nasino è al’in sù e la forma degli occhi è simile al padre. Per il resto è la fotocopia della mamma. Chissà se anche lei avrà il successo della madre, staremo a vedere.