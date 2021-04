Ornella Muti a letto dorme con un vero maiale – FOTO

Ornella Muti ha sorpreso i suoi fan con una fotografia molto particolare: la splendida attrice ha svelato con chi dorme in camera da letto.

Ornella Muti ha avuto una carriera incredibile: la nativa di Roma ha preso parte a numerose pellicole di successo e ha raccolto innumerevoli premi e riconoscimenti. La classe 1955 ha ovviamente lavorato con registi di grande livello come Carlo Verdone, Ettore Scola, Woody Allen, Dino Risi e Mario Monicelli.

Ornella, proprio come sua figlia Nike, si diverte sul web. L’attrice vanta un grosso seguito sui social network, in particolare su Instagram: il suo account è seguito da 268mila utenti. La romana, qualche giorno fa, ha sorpreso tutti con una rivelazione incredibile: la 66enne ha svelato a tutti con chi dorme in camera da letto.

Ornella Muti dorme in camera da letto con un maiale

